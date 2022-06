Botman fa infuriare i tifosi rossoneri | l’ha detto sul Milan!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 giugno 2022) Sven, neoacquisto del Newcastle, si è pronunciato riferendosi anche alla squadra che lo ha trattato per mesi, il Milan. Queste le parole rilasciate al De Telegraaf:Newcastle ”L’ambizioso progetto del Newcastle, combinato al fatto di giocare in Premier League, è stato il fattore decisivo della mia scelta di venire qui. Sognavo fin da bambino di giocare nel campionato inglese e ora questo sogno si avvera. Anche il Milan mi dava delle buone sensazioni, ma il Newcastle mi è sembrato un po’ meglio. Treni come questo passano una sola volta nella vita. Volevo trasferirmi qui già a gennaio, ma il Lille ha voluto trattenermi. Non è stata una punizione per me, d’altronde dovevamo ancora giocare due grandi partite contro il Chelsea in Champions League. Alla fine ho potuto salutare il Lille nel modo in cui meritava”. Alessio Nicolosi