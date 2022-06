Basket | qualificazioni Mondiali 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ie ledelleaidi. Comincia il percorso verso la rassegna che si terrà tra il 25 agosto e il 10 settembrein Giappone, Indonesia e Filippine. Per strappare il pass per la competizione, infatti, bisognerà passare attraverso ben due fasi di qualificazione che si terranno tra novembre 2021 e febbraio. Dopo il ritrovato entusiasmo degli ultimi mesi, con la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, l’Italia cercherà di strappare il pass per idopo la partecipazione all’edizione 2019. Per farlo, però, il percorso sarà irto di insidie e difficoltà. Ecco quindi la composizione dei gironi e idelle ...

Questo piazzamento ha consegnato al continente americano il terzo slot importantissimo per lein vista dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Nel Mondiale 2018, Berdun con i suoi 36 ...Tornano sul parquet le Nazionali più forti del mondo per giocarsi l'accesso al Mondiale dimaschile che sarà ospitato nel 2023 da Giappone, Filippine e Indonesia. Programma ricchissimo dal 30 giugno al 7 luglio su Eleven Sports, con la diretta di tutte e 85 le partite valide per la ...Nelle pre-qualificazioni per Euro 25, Svizzera superata 71-63. Ciò nonostante, in caso di vittoria domenica in Irlanda passerebbe al secondo turno ...Reduce dall'annata di Cantù il pordenonese porta in dote tutta la sua esperienza, fatta di 115 partite in azzurro e molte presenze nelle coppe europee ...