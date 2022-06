Accordo chiuso: Tottenham in trattative avanzate per un trasferimento di 15 milioni di sterline (Di giovedì 30 giugno 2022) Breaking: Secondo i rapporti, il Tottenham Hotspur è in trattative avanzate per ingaggiare Djed Spence dal Middlesbrough. Il giovane potrebbe costare circa 15 milioni di sterline, un potenziale affare per un giocatore del suo potenziale, con Sky Sports che ha twittato che un Accordo sembra essere più vicino. Spence ha attualmente un contratto con Boro fino al 2024 dopo essere passato a loro dal Fulham, club del campionato, nel 2020. Il 21enne ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione del Nottingham Forest in Premier League, collezionando 46 presenze durante la sua stagione in prestito con la squadra di Steve Cooper. Djed Spence in azione nella scorsa FA CupSecondo un recente tweet di Sky Sports News, il Tottenham è ora in trattative ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) Breaking: Secondo i rapporti, ilHotspur è inper ingaggiare Djed Spence dal Middlesbrough. Il giovane potrebbe costare circa 15di, un potenziale affare per un giocatore del suo potenziale, con Sky Sports che ha twittato che unsembra essere più vicino. Spence ha attualmente un contratto con Boro fino al 2024 dopo essere passato a loro dal Fulham, club del campionato, nel 2020. Il 21enne ha giocato un ruolo fondamentale nella promozione del Nottingham Forest in Premier League, collezionando 46 presenze durante la sua stagione in prestito con la squadra di Steve Cooper. Djed Spence in azione nella scorsa FA CupSecondo un recente tweet di Sky Sports News, ilè ora in...

