William fuori controllo: il video choc prova che Harry aveva ragione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Principe William è caduto vittima dello stesso incubo di sua madre e suo fratello: lo scontro con il fotografo è diventato virale. La Famiglia Reale Britannica, e in particolare i figli di Lady Diana, non hanno un buon rapporto con la stampa. Come dimenticare la vita d’inferno di Diana, braccata continuamente dai fotografi quando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Principeè caduto vittima dello stesso incubo di sua madre e suo fratello: lo scontro con il fotografo è diventato virale. La Famiglia Reale Britannica, e in particolare i figli di Lady Diana, non hanno un buon rapporto con la stampa. Come dimenticare la vita d’inferno di Diana, braccata continuamente dai fotografi quando L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

kidpixo : @silviaindump @William_Fly Il bello che non hanno manco le camere fuori per 'praivacy' di chi passa, ma avanti ingr… - william_h_toso : Io vedo gente sempre in giro che manco lavora, da dove li tirate fuori i soldi Cristo Dio - AntonioFantastk : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: i sempre più amati William e Kate hanno finalmente il loro primo ritratto ufficiale di coppia ??? https:/… - MauroLcc1955 : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: i sempre più amati William e Kate hanno finalmente il loro primo ritratto ufficiale di coppia ??? https:/… - RadioR101 : #R101FuoriOndaNews: i sempre più amati William e Kate hanno finalmente il loro primo ritratto ufficiale di coppia ??? -