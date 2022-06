Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 29 GIUGNOORE 11.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAPRESTARE ATTENZIONE SULLA VIA FLAMINIA ALTEZZA VIA DI GROTTAROSSA AUTO IN FILA A CAUSA DI UN INCENDIO ALLE STERPAGLIA BORDO STRADA AL MOMENTO SPENTO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A CAUSA DI LAVORI IN COMPLANARE SULLO SVINCOLO CON LAFIUMICINO IN DIREZIONE DEL CENTRO ALTRE CODE SULLA CASSIA MA QUI PER UN SINISTRO OCCORSO ALTEZZA SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA AURELIA VERSO LADISPOLI ALTEZZA CENTRO TRE DENARI SPOSTIAMOCI A SUD DELLA CAPITALE SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA PER CHI PROCEDE VERSO LATINA TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA E ...