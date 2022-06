Tour de France 2022, i favoriti: duello Pogacar-Roglic, occhio a Vingegaard (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sabato si parte dalla Danimarca con una breve cronometro individuale: sarà un Tour de France dalle grandi firme. L’attesa però è ovviamente tutta per il duello tutto sloveno che si prepara ad infiammare la Grande Boucle: una sfida vista nel 2020, che invece è venuta a mancare nella passata stagione. Tadej Pogacar va a caccia del terzo titolo consecutivo, dovrà resistere agli attacchi del connazionale Primoz Roglic. Sono loro due i grandi favoriti, sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori sono almeno un gradino sopra a tutti gli altri. Il corridore della UAE Emirates appare ancora superiore: al Giro di Slovenia ha passeggiato e ad inizio stagione sembrava davvero devastante (il successo alla Strade Bianche è ancora negli occhi di tutti). La stella della Jumbo-Visma invece, di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sabato si parte dalla Danimarca con una breve cronometro individuale: sarà undedalle grandi firme. L’attesa però è ovviamente tutta per iltutto sloveno che si prepara ad infiammare la Grande Boucle: una sfida vista nel 2020, che invece è venuta a mancare nella passata stagione. Tadejva a caccia del terzo titolo consecutivo, dovrà resistere agli attacchi del connazionale Primoz. Sono loro due i grandi, sia per i bookmakers che per gli addetti ai lavori sono almeno un gradino sopra a tutti gli altri. Il corridore della UAE Emirates appare ancora superiore: al Giro di Slovenia ha passeggiato e ad inizio stagione sembrava davvero devastante (il successo alla Strade Bianche è ancora negli occhi di tutti). La stella della Jumbo-Visma invece, di ...

