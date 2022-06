Tamponamento sul GRA: lunghe code e traffico in tilt (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma. Che si tratti di incendi o incidenti, non c’è pace — purtroppo — sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Galleria Appia. Leggi anche: Incendio sul GRA: una colonna di fumo invade la carreggiata (FOTO) Tamponamento sul Raccordo: la situazione Come anticipato, il sinistro è avvenuto oggi, 29 giugno, sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Galleria Appia. Un Tamponamento tra auto la causa dell’incidente. A seguito dell’impatto ci sono stati dei feriti ma fortunatamente nessuno sembrerebbe essere in gravi condizioni. Viabilità Per quanto riguarda la viabilità i disagi non si sono fatti attendere. Si segnala infatti la presenza di code nel tratto di strada interessato. Le polizia stradale è attualmente al lavoro per il normale ripristino della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma. Che si tratti di incendi o incidenti, non c’è pace — purtroppo — sulle strade della Capitale. L’ennesimo sinistro è avvenuto oggi sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Galleria Appia. Leggi anche: Incendio sul GRA: una colonna di fumo invade la carreggiata (FOTO)sul Raccordo: la situazione Come anticipato, il sinistro è avvenuto oggi, 29 giugno, sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza della Galleria Appia. Untra auto la causa dell’incidente. A seguito dell’impatto ci sono stati dei feriti ma fortunatamente nessuno sembrerebbe essere in gravi condizioni. Viabilità Per quanto riguarda la viabilità i disagi non si sono fatti attendere. Si segnala infatti la presenza dinel tratto di strada interessato. Le polizia stradale è attualmente al lavoro per il normale ripristino della ...

