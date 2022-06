“Stanca di tutto questo”. UeD, Lilli Pugliese non ci sta: ora alza la voce (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uomini e Donne, Lilli Pugliese: sfogo social sulla sua pagina Instagram. La non scelta di Luca Salatino è tornata sotto i riflettori dopo aver fatto breccia nel cuore degli spettatori del programma. A differenza di molte altre corteggiatrici, la giovane non ha fatto polemiche né ha lanciato accuse al tronista, limitandosi a commuoversi all’idea di non rivederlo più e abbracciandolo per l’ultima volta al centro dello studio. A spiegare il motivo del no a Lilli è stato Luca che, alla fine, si era anche commosso. “questo percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, una Lilli senza ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Uomini e Donne,: sfogo social sulla sua pagina Instagram. La non scelta di Luca Salatino è tornata sotto i riflettori dopo aver fatto breccia nel cuore degli spettatori del programma. A differenza di molte altre corteggiatrici, la giovane non ha fatto polemiche né ha lanciato accuse al tronista, limitandosi a commuoversi all’idea di non rivederlo più e abbracciandolo per l’ultima volta al centro dello studio. A spiegare il motivo del no aè stato Luca che, alla fine, si era anche commosso. “percorso lo abbiamo iniziato insieme. Sei stata la prima ragazza che ho portato fuori e subito mi aveva colpito. Ricordo la prima esterna, ho sentito subito qualcosa di forte, anche il fatto che ti sei raccontata”. E ancora: “Ho conosciuto la parte più bella di te, unasenza ...

Pubblicità

_mmart4 : personalmente io ho iniziato a soffrire d'ansia in maniera più importante proprio in quel periodo e sinceramente no… - OV3RHE4TED : sono stanca di tutto - Lucia_L88 : Stasera esausta, sto cercando in tutti i modi la Lucia saggia che mi dica che sono brava a reggere tutto ma non c’è forse è stanca pure lei - larjmoon : Vi avviso che se domani fallisco l'esame un'altra volta io mollo tutto e faccio un corso di cucina perché STANCA DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA - CinChiCin : @Lizzie_Tito 'Mamma ma sei di nuovo stanca?' patatini, loro son pieni di energie. Oggi eravamo da soli e ci siamo r… -