Sinner-Ymer in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro lo svedese Mikael Ymer nel secondo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’altoatesino è pronto a dare continuità al successo in quattro set ottenuto contro lo svizzero Stan Wawrinka all’esordio, il suo primo conquistato sull’erba. I precedenti contro il giovane scandinavo sono 2-1 in favore dell’azzurro ma i due non si sono mai incontrati sull’erba. La superficie può sicuramente dare una mano al giocatore di origini etiopi, dotato di buonissime gambe e colpi molto puliti. Ymer arriva dalla buona vittoria in tre set contro il tedesco Altmaier e sarà un osso duro per Sinner. L’obiettivo per l’italiano sarà quello di comandare il più possibile gli scambi contro un avversario molto solido che difficilmente commette degli errori non forzati. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jannikse la vedrà contro lo svedese Mikaelnel secondo turno del torneo di. L’altoatesino è pronto a dare continuità al successo in quattro set ottenuto contro lo svizzero Stan Wawrinka all’esordio, il suo primo conquistato sull’erba. I precedenti contro il giovane scandinavo sono 2-1 in favore dell’azzurro ma i due non si sono mai incontrati sull’erba. La superficie può sicuramente dare una mano al giocatore di origini etiopi, dotato di buonissime gambe e colpi molto puliti.arriva dalla buona vittoria in tre set contro il tedesco Altmaier e sarà un osso duro per. L’obiettivo per l’italiano sarà quello di comandare il più possibile gli scambi contro un avversario molto solido che difficilmente commette degli errori non forzati. SEGUI LA ...

Pubblicità

zazoomblog : Wimbledon 2022 inizia il secondo turno. Djokovic con Kokkinakis Alcaraz col grattacapo Griekspoor. Italia con Sinne… - infoitsport : Dove vedere Sinner-Ymer oggi 29 giugno in TV e in streaming - zazoomblog : Sinner-Ymer oggi Wimbledon 2022: orario 29 giugno programma tv streaming - #Sinner-Ymer #Wimbledon #2022: #orario - infoitsport : LIVE Sinner-Ymer, Wimbledon 2022 in DIRETTA: ostacolo svedese, già diversi precedenti - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Ymer oggi 29 giugno in TV e in streaming #Wimbledon #Tennis -