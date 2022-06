Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è indagato per minacce dalla procura di Roma (Di mercoledì 29 giugno 2022) In seguito alla denuncia del deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, membro della Commissione di vigilanza Rai, Sigfrido Ranucci risulta indagato per minacce dalla procura di Roma. L’iscrizione a registro del conduttore di Report è un atto dovuto: nel mirino degli investigatori le chat WhatsApp con il parlamentare, nate in seguito al dossier presentato dal deputato di Italia Viva Davide Faraone che conteneva presunte molestie sessuali perpetrate da Ranucci verso alcune giornaliste della trasmissione da lui condotta. Era lo scorso 24 novembre e intervenendo in commissione Ruggieri sostenne che “quella lettera era anonima, che l’aveva ricevuta anche lui ma che aveva deciso di cestinarla”. Sigfrido ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) In seguito alla denuncia del deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, membro della Commissione di vigilanza Rai,risultaperdi. L’iscrizione a registro deldiè un atto dovuto: nel mirino degli investigatori le chat WhatsApp con il parlamentare, nate in seguito al dossier presentato dal deputato di Italia Viva Davide Faraone che conteneva presunte molestie sessuali perpetrate daverso alcune giornaliste della trasmissione da lui condotta. Era lo scorso 24 novembre e intervenendo in commissione Ruggieri sostenne che “quella lettera era anonima, che l’aveva ricevuta anche lui ma che aveva deciso di cestinarla”....

