Pubblicità

discoradioIT : Si calavano dai tetti per rubare nelle case, sgominata banda - Lombardia - - AnsaLombardia : Si calavano dai tetti per rubare nelle case, sgominata banda. Operazione Squadra Mobile Milano, arrestati quattro a… - ElioLannutti : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre 'talpe' bloccate a Roma - telodogratis : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre ‘talpe’ bloccate a Roma - sulsitodisimone : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre 'talpe' bloccate a Roma -

Agenzia ANSA

Sono accusati di quattro furti in abitazione commessi con la tecnica dell'arrampicata, calandositetti per raggiungere gli appartamenti da svaligiare. Quattro uomini di origini albanesi, tra i 22 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, su disposizione ...Gli indagati si muovevano di notte e, simulando dei cantieri per la posa della fibra ottica, sinel sottosuolo attraverso i tombini. È stato stimato nel complesso un danno di oltre 100 mila ... Si calavano dai tetti per rubare nelle case, sgominata banda - Cronaca Sono accusati di quattro furti in abitazione commessi con la tecnica dell'arrampicata, calandosi dai tetti per raggiungere gli appartamenti da svaligiare. (ANSA) ...False vaccinazioni per ottenere il green pass, condannato un medico toscano. Federico Calvani, 67 anni, che esercitava in provincia di Pistoia ed era diventato anche vaccinatore, si faceva pagare dai.