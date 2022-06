Perché il Tottenham sta prendendo di mira Clement Lenglet e chi altro potrebbe firmare (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 20:01:20 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Si pensa che il Tottenham si stia avvicinando a una mossa in prestito per il difensore del Barcellona Clement Lenglet, anche se non è chiaro se alla fine tirerà il grilletto su qualsiasi accordo. Antonio Conte è desideroso di rafforzare la sua linea di fondo quest’estate ed è stato collegato a tutta una serie di difensori centrali mancini, ma gli accordi per bersagli di alto profilo come Josko Gvardiol e Alessandro Bastoni si sono rivelati problematici, con entrambi i giocatori che hanno espresso il desiderio rimanere nei club attuali fino alla prossima stagione e forse anche oltre. Tinti, agente di Alessandro Bastoni, sull’interesse dei club inglesi dopo l’incontro con il direttivo dell’Inter: “Bastoni resterà ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 20:01:20 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Si pensa che ilsi stia avvicinando a una mossa in prestito per il difensore del Barcellona, anche se non è chiaro se alla fine tirerà il grilletto su qualsiasi accordo. Antonio Conte è desideroso di rafforzare la sua linea di fondo quest’estate ed è stato collegato a tutta una serie di difensori centrali mancini, ma gli accordi per bersagli di alto profilo come Josko Gvardiol e Alessandro Bastoni si sono rivelati problematici, con entrambi i giocatori che hanno espresso il desiderio rimanere nei club attuali fino alla prossima stagione e forse anche oltre. Tinti, agente di Alessandro Bastoni, sull’interesse dei club inglesi dopo l’incontro con il direttivo dell’Inter: “Bastoni resterà ...

