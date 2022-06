Pazienti a rischio: i dati di questi ospedali hackerati fanno finire i dati dei pazienti pubblicati in Internet (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima l’attacco ai server del Comune di Palermo, poi all’infrastruttura informatica del Fatebenefratelli-Sacco di Milano: lo scorso Maggio il gruppo di hacker Vice Society ha sottratto diversi GigaBytes di dati sensibili, rendendoli disponibili online. Ecco i dettagli emersi. L’attacco hacker contro la struttura informatica lombarda ha colpito diversi ospedali del gruppo Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ComputerMagazine.itLa struttura informatica lombarda presa di mira dal gruppo di hacker Vice Society lo scorso Maggio gestisce i dati degli ospedali Buzzi, Sacco, Macedonio Melloni e Fatebenefratelli. Sono in tutto 500 server, colpiti ad inizio Maggio e tornati ad operare con regolarità il giorno Giovedì 12. Ma nel frattempo, il danno è stato compiuto: come mostrato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima l’attacco ai server del Comune di Palermo, poi all’infrastruttura informatica del Fatebenefratelli-Sacco di Milano: lo scorso Maggio il gruppo di hacker Vice Society ha sottratto diversi GigaBytes disensibili, rendendoli disponibili online. Ecco i dettagli emersi. L’attacco hacker contro la struttura informatica lombarda ha colpito diversidel gruppo Fatebenefratelli-Sacco di Milano – ComputerMagazine.itLa struttura informatica lombarda presa di mira dal gruppo di hacker Vice Society lo scorso Maggio gestisce idegliBuzzi, Sacco, Macedonio Melloni e Fatebenefratelli. Sono in tutto 500 server, colpiti ad inizio Maggio e tornati ad operare con regolarità il giorno Giovedì 12. Ma nel frattempo, il danno è stato compiuto: come mostrato ...

