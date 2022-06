Palinsesto Rai 2 autunno 2022 | cosa vedremo nel day time da settembre

(Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ sicuramente Rai 2 la rete che offrirà al pubblico maggiori novità a partire da. Lo avevamo già capito ancora prima che i palinsesti Rai fossero presentati, con le tante anticipazioni trapelate e ieri, che tutto è stato reso ufficiale, la conferma è arrivata. Rai 2 è una rete in evoluzione, pronta a offrire al suo pubblico per la stagione-2023 parecchie novità. E allora abbiamo messo insieme tutti i titoli chenella nuova Rai 2 iniziando dalautunnale, con i programmi in onda nel daydella rete. Tra le novità più interessanti c’è sicuramente la seconda serata, che sarà sempre ricca: Francesca Fagnani, Alessandro Cattelan e Stefano de Martino sono i volti della seconda serata targata Rai 2. E poi ancora altre novità al pomeriggio, con l’arrivo di due programmi, ...

Pubblicità

SpazioCiclismo : Anche la Rai si prepara a dare ampia copertura al #TDF2022: andiamo a scoprire insieme programmi e orari delle dire… - messveneto : Presentato il palinsesto della Rai, tra le novità programmi con Ilaria D’Amico e Alessia Marcuzzi: D’Amico e Marcuz… - Chiam29 : damiano sinceramente non ti meriti solo 2 fiction rai ti meriti tutto il palinsesto - RaiperilSociale : #Palinsesto programmi #Audiodescritti trasmessi dalla #Rai nella Settimana dal #26giugno al #2luglio 2022. Programm… - Bea54587739 : Buongiorno a tutti ??Ho visto ora la presentazione del palinsesto RAI e tra i vari nomi che ho letto nei vari progr… -

Con la nuova organizzazione possiamo superare un grande limite non ragionare soltanto sullineare" : così l'amministratore delegato Carlo Fuortes nel presentare i palinsestiper la ...Certo, Non sono una signora (su Raidue dal 7 novembre in prima serata) è solo uno dei mille programmi del prossimo2022/2023 presentato ieri a Milano, però dà il senso dellacolorata, ...Rai 2 si prepara a un autunno ricco di novità: ecco tutto quello che vedremo nel nuovo palinsesto autunnale di Rai 2 a partire da settembre 2022 ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, è previsto il ritorno della mamma di Susanna mentre a breve faranno il loro ingresso due new entry ...