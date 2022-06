Ora Di Bella dice che non c’è divieto assoluto di pagamento agli ospiti dei talk show (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il famoso gettone di presenza per gli ospiti dei talk-show Rai continua a essere una sorta di oggetto della discordia tra i vertici di Viale Mazzini. Se la commissione di Vigilanza Rai aveva approntato un vademecum – che, tuttavia, non ha mai incontrato la convergenza di tutte le forze politiche rappresentate all’interno della commissione stessa – che prevedeva la preferenza per gli ospiti dei talk-show a titolo gratuito e non degli ospiti a pagamento in Rai, il nuovo direttore degli Approfondimenti Antonio Di Bella chiarisce la sua posizione in merito a una questione spinosa, che coinvolge diversi aspetti tra cui quello della concorrenza con le trasmissioni di approfondimento nelle televisioni commerciali. LEGGI ANCHE > La Rai non ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il famoso gettone di presenza per glideiRai continua a essere una sorta di oggetto della discordia tra i vertici di Viale Mazzini. Se la commissione di Vigilanza Rai aveva approntato un vademecum – che, tuttavia, non ha mai incontrato la convergenza di tutte le forze politiche rappresentate all’interno della commissione stessa – che prevedeva la preferenza per glideia titolo gratuito e non degliin Rai, il nuovo direttore degli Approfondimenti Antonio Dichiarisce la sua posizione in merito a una questione spinosa, che coinvolge diversi aspetti tra cui quello della concorrenza con le trasmissioni di approfondimento nelle televisioni commerciali. LEGGI ANCHE > La Rai non ...

Pubblicità

chepalleuffaaa : non sono mai stata bella ok ma ora che iniziavo ad accettarmi devo avere sta malattia di merda che mi rovina tutto… - anto_giordano : @pin_klo @Claudette__ Ora che ci penso sono più di 48 ore che non mangio bella ggranita, questo pomeriggio corro a rimediare.... - pierog65 : RT @Lauraquaglia56: Associazione Una luce fuori dal lager ?? Giornata bella per NIKITA e WENDY AL LAGO !!! 2 cagnoline del nostro rifugio… - NAmatoriale : @FannaWife Zietta bella ora sono curioso ?? - 2109Dalia : RT @enricoruggeri: Una bella recensione di WATERWAR la mia prima installazione. Per ora è alla Fondazione Berengo, Contemporary Glass Art W… -