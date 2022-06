"No, scusate... non è lei". Aurora Ramazzotti, disastro in diretta: attimi di gelo a Mediaset (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gaffe? Forse si. Stavolta, però, tocca ad Aurora Ramazzotti, al timone assieme a Elenoire Casalegno del concerto LoveMi organizzato da Fedez. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mette piede sul palco di piazza Duomo e si rende protagonista di uno scivolone, una gaffe. Dopo i saluti, le conduttrici lanciano il primo artista della serata. La Casalegno fa il lancio, Aurora deve chiuderlo in scioltezza. Ma arriva un lapsus, complice forse l'emozione. Si deve esibire Rosa Chemical, ma Aurora annuncia Rose Villain. L'assonanza dei due nomi sicuramente la tradisce, insieme ad un po' di emozione. Che non manca mai. “Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain”, urla in piazza la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Nooo, Rosa Chemical, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gaffe? Forse si. Stavolta, però, tocca ad, al timone assieme a Elenoire Casalegno del concerto LoveMi organizzato da Fedez. La figlia di Erose Michelle Hunziker mette piede sul palco di piazza Duomo e si rende protagonista di uno scivolone, una gaffe. Dopo i saluti, le conduttrici lanciano il primo artista della serata. La Casalegno fa il lancio,deve chiuderlo in scioltezza. Ma arriva un lapsus, complice forse l'emozione. Si deve esibire Rosa Chemical, maannuncia Rose Villain. L'assonanza dei due nomi sicuramente la tradisce, insieme ad un po' di emozione. Che non manca mai. “Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain”, urla in piazza la figlia di Michelle Hunziker ed Eros. “Nooo, Rosa Chemical, ...

