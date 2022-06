Mondiali Budapest 2022, Barelli: “Paltrinieri, Acerenza, Santoro e Pellacani un orgoglio” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Le straordinarie medaglie di Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza e, pochi minuti fa, di Chiara Pellacani e del giovanissimo Matteo Santoro, che compirà 16 anni a ottobre, portano la Federazione Italiana Nuoto a 20 medaglie: traguardo che ci riempie di orgoglio”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli al termine di una grande giornata per gli azzurri a Budapest. “Il mondiale prosegue con tante soddisfazioni – spiega -, essere saliti sul podio anche con il settore tuffi, che desideriamo riportare velocemente ai fasti dell’era Cagnotto, è motivo di soddisfazione e premia gli sforzi compiuti dalla federazione. Il nostro mantra è lavoro, lavoro e lavoro”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Le straordinarie medaglie di Gregorioe Domenicoe, pochi minuti fa, di Chiarae del giovanissimo Matteo, che compirà 16 anni a ottobre, portano la Federazione Italiana Nuoto a 20 medaglie: traguardo che ci riempie di”. Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paoloal termine di una grande giornata per gli azzurri a. “Il mondiale prosegue con tante soddisfazioni – spiega -, essere saliti sul podio anche con il settore tuffi, che desideriamo riportare velocemente ai fasti dell’era Cagnotto, è motivo di soddisfazione e premia gli sforzi compiuti dalla federazione. Il nostro mantra è lavoro, lavoro e lavoro”. SportFace.

