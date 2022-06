Mef | conseguiti nei tempi i 45 obiettivi Pnrr del primo semestre

(Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono statineiprevisti tutti i 45 traguardi eindicati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il2022. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha quindi inviato alla Commissione europea la richiesta relativa al pagamento della seconda rata dei fondi deldel valore complessivo di 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5 miliardi di contributi a fondo perduto e 12,6 miliardi di prestiti. L'importo effettivo che sarà erogato è pari a 21 miliardi di euro (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al netto di una quota che la Commissione trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall'Italia. L'erogazione delle risorse da ...

