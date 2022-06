M5S | Taverna in lacrime per errore staff su Facebook | “Sono disperata”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Piange a singhiozzi Paola, raggiunta telefonicamente dall’Adnkronos dopo il ‘giallo’ del post pubblicato sue poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui chiede a Beppe Grillo, senza giri di parole, perché stia legittimando Giuseppe Conte. “Ho chiamato Conte, ora sentirò Beppe, ma– si sfoga in– mai avrei fatto o pensato nulla di simile, perché, mi chiedo, perché è successa questa cosa?”. Dietro l’la ‘manina’ di un uomo del suo, un attivista di vecchio corso, “non so se voleva pubblicarla sulla sua pagina, non so cosa diavolo sia successo – prosegueirrefrenabile – so solo che mi ha ammazzata, e che ho chiesto di allontanarlo immediatamente. Mi ha fatto un danno ...

È giallo sul duro messaggio pubblicato da Paola Taverna sul suo canale social. Un post, che ha fatto subito il giro delle chat grilline, in cui la senatrice M5S ha criticato Beppe Grillo per quanto ... Sono alcune delle frasi comparse questa mattina sul profilo Facebook di Paola Taverna, vicepresidente del Senato e del M5S, e poi subito cancellate. Un post che rimanda a un'intervista del sociologo ... (Adnkronos) – Piange a singhiozzi Paola Taverna, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos dopo il 'giallo' del post pubblicato su Facebook e poi sparito dopo pochi minuti dalla Rete. Un post in cui ch ...