M5S, per 2 italiani su 3 l'uscita di Di Maio è un “colpo di grazia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nella scorsa settimana, all'interno del Movimento 5 stelle si è scatenata una scissione che ha portato alla fuoriuscita dal Movimento dell'ex capo politico Luigi Di Maio e altri 62 parlamentari. Una situazione che, secondo l'opinione di quasi 2/3 dell'elettorato italiano (il 63,1%), rappresenterà il colpo di grazia per i pentastellati e la fine politica del partito. Di parere contrario, invece, gli elettori 5 stelle, convinti in maggioranza che questo episodio darà una scossa al Movimento e una svolta per ritornare ad ottenere percentuali importanti nelle intenzioni di voto. La percezione degli italiani è che tutto questo trambusto creerà di sicuro instabilità nel Governo, ma si riuscirà comunque ad arrivare alla fine della legislatura. La scelta di Luigi Di Maio di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nella scorsa settimana, all'interno del Movimento 5 stelle si è scatenata una scissione che ha portato alla fuoridal Movimento dell'ex capo politico Luigi Die altri 62 parlamentari. Una situazione che, secondo l'opinione di quasi 2/3 dell'elettorato italiano (il 63,1%), rappresenterà ildiper i pentastellati e la fine politica del partito. Di parere contrario, invece, gli elettori 5 stelle, convinti in maggioranza che questo episodio darà una scossa al Movimento e una svolta per ritornare ad ottenere percentuali importanti nelle intenzioni di voto. La percezione degliè che tutto questo trambusto creerà di sicuro instabilità nel Governo, ma si riuscirà comunque ad arrivare alla fine della legislatura. La scelta di Luigi Didi ...

