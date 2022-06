Lutto per Al Bano Carrisi: è morta all’età di 42 anni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Al Bano Carrisi e la musica italiana colpiti da un gravissimo Lutto. È morta a soli 42 anni, lasciando un profondo senso di tristezza e angoscia attorno a sé. Lottava da tempo contro una grave malattia, che purtroppo non le ha dato scampo. È morta nell’ospedale dove era stata recentemente ricoverata in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Solo due giorni prima di morire aveva festeggiato il compleanno. (Continua dopo la foto…) Lutto nel mondo della musica: la famosa cantante uccisa a sangue freddo Lutto per Al Bano Carrisi La musica italiana, ed in particolare Al Bano Carrisi, sono stati colpiti da un grave Lutto. L’artista è scomparsa ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ale la musica italiana colpiti da un gravissimo. Èa soli 42, lasciando un profondo senso di tristezza e angoscia attorno a sé. Lottava da tempo contro una grave malattia, che purtroppo non le ha dato scampo. Ènell’ospedale dove era stata recentemente ricoverata in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Solo due giorni prima di morire aveva festeggiato il compleanno. (Continua dopo la foto…)nel mondo della musica: la famosa cantante uccisa a sangue freddoper AlLa musica italiana, ed in particolare Al, sono stati colpiti da un grave. L’artista è scomparsa ...

Pubblicità

danieleferrari9 : RT @PaoloBorg: Stavo giusto pensando che Putin rappresenta una rivalsa per i frustrati della caduta del Muro e ecco Massimo Recalcati su @r… - nebenet : RT @Ste_Mazzu: Nel pantheon di questa religione che ci stanno ammannendo grandi industriali e top manager trapassati prendon il posto di sa… - venti4ore : Lutto a Lucca per la morte di una imprenditrice di 51 anni - callmecoco___ : RT @heartbreakgvrI: sono in lutto per ariete e jenny, non dovete parlarmi. - GobboJfc1897 : RT @JPeppp: Silvia ancora fatica ad elaborare il profondo lutto per il suo amato Patatino. -