LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri e Acerenza titanici, oro e argento! "Una goduria" IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) LA CRONACA DELLA MITOLOGICA DOPPIETTA AZZURRA GREGORIO Paltrinieri: "CHE goduria SENTIRE Acerenza DIETRO DI ME…" DOMENICO Acerenza: "CON Paltrinieri OGNI ALLENAMENTO E' UNA GARA. SE E' UN SOGNO, NON SVEGLIATEMI" QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO Paltrinieri CON L'ORO NELLA 10 KM 14.01 E' tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.00 Ufficializzato l'ordine d'arrivo con il successo di Gregorio Paltrinieri a precedere di 1.40 Domenico Acerenza e di 14.40 il tedesco ...

