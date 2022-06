La regina Elisabetta è a Edimburgo nonostante i suoi problemi di mobilità. È lei l'arma segreta di Boris Johnson contro l’indipendenza scozzese? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il nuovo referendum sull’indipendenza della Scozia si terrà il 19 ottobre 2023, se la richiesta della premier scozzese Nicola Sturgeon sarà approvata dal governo di Boris Johnson, che al momento, però, si oppone. E cosa c’è di meglio della presenza della regina Elisabetta per cercare di convincere gli scozzesi a ripensarci? La regina Elisabetta nell’amata Scozia: senza Filippo il suo cavaliere è il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il nuovo referendum suldella Scozia si terrà il 19 ottobre 2023, se la richiesta della premierNicola Sturgeon sarà approvata dal governo di, che al momento, però, si oppone. E cosa c’è di meglio della presenza dellaper cercare di convincere gli scozzesi a ripensarci? Lanell’amata Scozia: senza Filippo il suo cavaliere è il ...

Pubblicità

TeamVirus41 : Ahahah la Brexit devasterà il Regno Unito, viva l'europa senza ubriaconi inglesi----->>>>SI REGINA ELISABETTA SCHIA… - thcevileye : @tdkauxsia sì, se vedi già il nome nella lettera “professor bonazzi” e poi il link ha postato nei video seguenti, p… - gian_d_gian : Ma quando Bertolaso non si sarà più che facciamo, un suicidio di massa per la disperazione oppure chiediamo miracoli alla regina Elisabetta? - gazzettamantova : La regina Elisabetta di nuovo in pubblico a Edimburgo La sovrana ha partecipato oggi alla parata delle forze armate… - giocarmon : Vendo Moneta da 2 Dollari in Argento 999 dell'Australia del 1999 - Soggetti: Kookaburra e Regina Elisabetta II - Qu… -