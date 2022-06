La maledizione dell’onore | tra demoni e samurai

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ladi David Annandale. Un romanzo edito da Asmodee Italia – Aconyte Books e ambientato per la prima volta nell’universo del gioco di carte La Leggenda dei Cinque Anelli. Tra le pagine del libro si legge la fantasia di un mondo avventuroso e sinistro, in cui agisconomisteriosi. Qui su MetroNerd avviciniamo anche i potenziali lettori che non conoscono questo mondo. Una trama die maledizioni Ispirato al Giappone Feudale (e, in parte, anche ad altre parti dell’Asia orientale), Lasi sviluppa in un universo fantasy introdotto per la prima volta 25 anni fa con il gioco di carte collezionabili Legend of the Five Rings e, successivamente, esplorato attraverso giochi da tavolo, carte e giochi di ...