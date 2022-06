Inter, per la settimana prossima le visite mediche di Bellanova (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bellanova sarà lunedì a Milano per le visite mediche e la firma con l’Inter. Per lui un contratto di cinque anni Raoul Bellanova, dopo essere stato riscattato dal Cagliari per una cifra intorno al milione di euro versata al Bordeaux, si appresta a dire addio alla Sardegna per spostarsi all’Inter. Il Cagliari ha trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a certe condizioni. Lunedì il giocatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il proprio contratto quinquennale con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)sarà lunedì a Milano per lee la firma con l’. Per lui un contratto di cinque anni Raoul, dopo essere stato riscattato dal Cagliari per una cifra intorno al milione di euro versata al Bordeaux, si appresta a dire addio alla Sardegna per spostarsi all’. Il Cagliari ha trovato l’accordo con l’sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligo a certe condizioni. Lunedì il giocatore sarà a Milano per svolgere lee firmare il proprio contratto quinquennale con i nerazzurri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

