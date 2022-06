Inter, Esposito: «Con l’Anderlecht mancano alcune cose. Preferirei giocare in Italia, ma…» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito ha parlato del suo possibile passaggio all’Anderlecht Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, presente anche lui al CONI come Lukaku per delle viste mediche, ha parlato del suo possibile passaggio all’Anderlecht ai microfoni di Sky Sport. ANDERLECHT – «mancano ancora alcune cose, è ancora presto. Sono pronto a divertirmi: il calcio è questo. Mi sento più cresciuto e più maturo. L’età è ancora dalla mia ma non ho voglia di aspettare: voglio andare a giocare in qualsiasi Paese. Preferirei farlo in Italia, però le offerte sono quelle che sono e farò le mie valutazioni. Credo di essere un ragazzo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giovane attaccante dell’Sebastianoha parlato del suo possibile passaggio alSebastiano, giovane attaccante di proprietà dell’, presente anche lui al CONI come Lukaku per delle viste mediche, ha parlato del suo possibile passaggio alai microfoni di Sky Sport. ANDERLECHT – «ancora, è ancora presto. Sono pronto a divertirmi: il calcio è questo. Mi sento più cresciuto e più maturo. L’età è ancora dalla mia ma non ho voglia di aspettare: voglio andare ain qualsiasi Paese.farlo in, però le offerte sono quelle che sono e farò le mie valutazioni. Credo di essere un ragazzo ...

