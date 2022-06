Ieri solo un giovane deputato, ma oggi è una vera e propria istituzione | Lo riconoscete? (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stato uno dei politici più importanti d’Italia, e ai tempi della foto, anche se era solo un giovane ragazzo, era già deputato del PCI. Avete capito di chi si tratta? La foto è del 1953, era ancora giovanissimo ma era già stato eletto come deputato per il PCI nella circoscrizione di Napoli. E’ stato uno degli uomini più importanti d’Italia dal punto di vista politico, oltre che uomo di cultura, avendo sviluppato un’intensa attività pubblicistica e editoriale. Recentemente ha destato preoccupazione per alcuni problemi di salute, che, fortunatamente, si sono risolti al meglio. Avete capito chi è? Ieri un giovane deputato, oggi uno dei politici più importanti d’Italia: avete capito di chi si tratta? I capelli e lo sguardo sono, ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stato uno dei politici più importanti d’Italia, e ai tempi della foto, anche se eraunragazzo, era giàdel PCI. Avete capito di chi si tratta? La foto è del 1953, era ancora giovanissimo ma era già stato eletto comeper il PCI nella circoscrizione di Napoli. E’ stato uno degli uomini più importanti d’Italia dal punto di vista politico, oltre che uomo di cultura, avendo sviluppato un’intensa attività pubblicistica e editoriale. Recentemente ha destato preoccupazione per alcuni problemi di salute, che, fortunatamente, si sono risolti al meglio. Avete capito chi è?ununo dei politici più importanti d’Italia: avete capito di chi si tratta? I capelli e lo sguardo sono, ...

fattoquotidiano : Solo slogan: fino a ieri proponeva il vincolo di mandato e la multa per i fuoriusciti [Leggi di @tommasorodano] - DeugemoTwo : Le grandi scappano ma la sorpresa @Axolotl_Esports non smette di stupire: il commento della giornata di ieri del… - Livia_DiGioia : RT @tortinizucchini: ieri sera al cinema in modalità segretaria perchè Fil non si ricorda le cose che gli ripeto sei volte, stamattina mi m… - tortinizucchini : ieri sera al cinema in modalità segretaria perchè Fil non si ricorda le cose che gli ripeto sei volte, stamattina m… - aurora_gianna : @DonatellaAlfie1 io ieri ho fatto una letturina e riguardo jess ho solo good vibes e concordo con te che adesso dav… -