F1, GP Gran Bretagna 2022: numeri, statistiche, curiosità. Per Lewis Hamilton il record di 9 successi nello stesso GP è utopia? (Di mercoledì 29 giugno 2022) Domenica 3 luglio assisteremo al 73° Gran Premio di Gran Bretagna valido per il Mondiale di Formula Uno, decimo round della stagione 2022. Stiamo parlando di una vera e propria istituzione del Circus, poiché l’appuntamento non è mai mancato dal calendario iridato, neppure nel 2020 stravolto dalla pandemia di Covid-19. Questo significa che il GP britannico ha fatto parte della sceneggiatura di ogni singolo Mondiale dal 1950 in poi. Solamente il Gran Premio d’Italia può vantare il medesimo status di “sempre presente”. Peraltro non va dimenticato come i primi vagiti della F1 iridata siano stati emessi proprio a Silverstone, il 13 maggio 1950. Il palcoscenico è però di tanto in tanto cambiato nel corso dei decenni. Tra il 1955 e il 1962 alcune edizioni si sono disputate ad Aintree. Dopodiché, per un quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Domenica 3 luglio assisteremo al 73°Premio divalido per il Mondiale di Formula Uno, decimo round della stagione. Stiamo parlando di una vera e propria istituzione del Circus, poiché l’appuntamento non è mai mancato dal calendario iridato, neppure nel 2020 stravolto dalla pandemia di Covid-19. Questo significa che il GP britannico ha fatto parte della sceneggiatura di ogni singolo Mondiale dal 1950 in poi. Solamente ilPremio d’Italia può vantare il medesimo status di “sempre presente”. Peraltro non va dimenticato come i primi vagiti della F1 iridata siano stati emessi proprio a Silverstone, il 13 maggio 1950. Il palcoscenico è però di tanto in tanto cambiato nel corso dei decenni. Tra il 1955 e il 1962 alcune edizioni si sono disputate ad Aintree. Dopodiché, per un quarto ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - GuidoDeMartini : ???? ELEZIONI IN FRANCIA ???? Macron perde, Le Pen vince e il ?? punto chiave ?? per salvare l’Italia ????resta sempre lo s… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico… - infobetting : Gp Gran Bretagna 2022, la Ferrari a caccia delle Red Bull - notiziasportiva : ? Fissato l'obiettivo ?? Statistiche e curiosità del #SilverstoneGP ? Chi vincerà in Gran Bretagna? ?? LA GUIDA TV -