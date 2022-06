Discovery+ arriva su Sky Q con 12 mesi di Intrattenimento senza costi aggiuntivi

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sky e Warner Bros. Discovery annunciano un nuovo accordo che rafforza la loro partnership pluriennale e porta da domani 30 giugno l’appsu Sky Q, in aggiunta ai canali free e pay – Discovery Channel, Eurosport 1, Eurosport 2 - e ai contenuti on demand del gruppo Warner Bros. Discovery già presenti sulla piattaforma Sky. In questo modo, Sky Q si conferma il punto di riferimento per chi vuole avere, in un unico posto, tutti i migliori contenuti Sky e quelli delle principali app in streaming - oltre a un’esperienza di visione unica e coinvolgente - e Warner Bros. Discovery allarga...