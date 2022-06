Da Britney Spears a Giorgia Venturini, tutte le spose di giugno: che abiti! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Erano anni che non si vedevano tante spose famose tutte insieme. giugno 2022 ha regalato grandi emozioni in quanto a matrimoni e, soprattutto, ad abiti nuziali: ce n’è per tutti i gusti. Vediamo chi si è giurato amore eterno nelle ultime settimane. I calciatori Valentina Fradegrada con Kevin Prince BoatengPartiamo dagli sportivi. E’ al passo con i tempi il matrimonio di Kevin Prince Boateng e di Valentina Fradegrada. I due infatti, oltre ad aver detto sì in una tenuta sulle colline senesi, si sono sposati anche nel Metaverso, dando la possibilità ai fan di assistere. L’abito di Valentina, con maniche a pipistrello e scollo profondo, è stato realizzato da Le spose di Giò. Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi hanno scelto il Lago di Garda per le loro nozze. L’influencer era romanticissima in un voluminoso abito in pizzo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Erano anni che non si vedevano tantefamoseinsieme.2022 ha regalato grandi emozioni in quanto a matrimoni e, soprattutto, ad abiti nuziali: ce n’è per tutti i gusti. Vediamo chi si è giurato amore eterno nelle ultime settimane. I calciatori Valentina Fradegrada con Kevin Prince BoatengPartiamo dagli sportivi. E’ al passo con i tempi il matrimonio di Kevin Prince Boateng e di Valentina Fradegrada. I due infatti, oltre ad aver detto sì in una tenuta sulle colline senesi, si sono sposati anche nel Metaverso, dando la possibilità ai fan di assistere. L’abito di Valentina, con maniche a pipistrello e scollo profondo, è stato realizzato da Ledi Giò. Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi hanno scelto il Lago di Garda per le loro nozze. L’influencer era romanticissima in un voluminoso abito in pizzo ...

andreastoolbox : Britney Spears chiusa in camera mentre il suo ex era armato di un coltello - BITCHYFit : Britney Spears barricata in camera, il suo ex armato di coltello: il terrificante racconto in tribunale - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Jason Allen Alexander, ex marito di #BritneySpears, è entrato armato nella sua stanza il giorno delle nozze della cantante htt… - seugarotocupido : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears sta trascorrendo un po’ di giorni a Las Vegas in compagnia di Sam e Cade. Ieri sera era all’Area15 e… - Frankf1842 : RT @fanpage: Jason Allen Alexander, ex marito di #BritneySpears, è entrato armato nella sua stanza il giorno delle nozze della cantante htt… -