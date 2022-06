Conte “Grave che premier si intrometta nella vita dei partiti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, noi siamo una comunità, lavoriamo insieme. Trovo sinceramente Grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per un governo di unità nazionale si intrometta nella vita di forze politiche che lo sostengono, peraltro”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, conversando con i giornalisti. “Io e il M5S evidentemente siamo sotto attacco, ma ci sono in gioco valori della democrazia. E' un discorso che riguarda tutti”, ha aggiunto. Per Conte, inoltre, “le ultime iniziative di un nuovo gruppo, e altre consimili, rispondono a logiche manovre di palazzo”. Quanto al M5S, “le iscrizioni sono aumentate a dismisura. Si sono moltiplicate. Siamo qui – ha spiegato – non per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Grillo mi aveva riferito di queste telefonate, noi siamo una comunità, lavoriamo insieme. Trovo sinceramenteche untecnico, che ha avuto da noi sin dall'inizio l'investitura per un governo di unità nazionale sidi forze politiche che lo sostengono, peraltro”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, conversando con i giornalisti. “Io e il M5S evidentemente siamo sotto attacco, ma ci sono in gioco valori della democrazia. E' un discorso che riguarda tutti”, ha aggiunto. Per, inoltre, “le ultime iniziative di un nuovo gruppo, e altre consimili, rispondono a logiche manovre di palazzo”. Quanto al M5S, “le iscrizioni sono aumentate a dismisura. Si sono moltiplicate. Siamo qui – ha spiegato – non per ...

