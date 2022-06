"Come gli salta in testa" Aumenti autostrade, tuona Paragone: gli italiani non sono bancomat da prosciugare (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche la sola idea di chiedere l'aumento dei pedaggi autostradali è degna delle peggiori provocazioni. A prescindere da quella che starà la decisione del governo. Come salta in testa, a questi di autostrade per l'Italia, di proporre un aumento con tutto il disagio che l'incuria delle «loro» strade sta creando da anni? Non voglio nemmeno citare il dramma del Ponte Morandi, che pure coi suoi 43 morti di vergogne ne ha fatte emergere parecchie, e quindi mi limito alla rabbia che ogni automobilista ha provato frequentemente a ogni riduzione di corsia (quando non curi le strade è normale che poi temi le vibrazioni create dalla velocità e dalla pesantezza dei mezzi), a ogni cantiere messo su senza pensare al traffico, o ad ogni cattiva informazione pubblicata sugli inutili pannelli e via elencando. Insomma un disservizio da ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anche la sola idea di chiedere l'aumento dei pedaggi autostradali è degna delle peggiori provocazioni. A prescindere da quella che starà la decisione del governo.in, a questi diper l'Italia, di proporre un aumento con tutto il disagio che l'incuria delle «loro» strade sta creando da anni? Non voglio nemmeno citare il dramma del Ponte Morandi, che pure coi suoi 43 morti di vergogne ne ha fatte emergere parecchie, e quindi mi limito alla rabbia che ogni automobilista ha provato frequentemente a ogni riduzione di corsia (quando non curi le strade è normale che poi temi le vibrazioni create dalla velocità e dalla pesantezza dei mezzi), a ogni cantiere messo su senza pensare al traffico, o ad ogni cattiva informazione pubblicata sugli inutili pannelli e via elencando. Insomma un disservizio da ...

