Cocciaretto-Begu in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elisabetta Cocciaretto affronterà Irina-Camelia Begu nel contesto del secondo turno di Wimbledon 2022, prestigioso torneo di scena sull’erba di Londra. Dopo lo straripante debutto ai danni di Martina Trevisan, durante il quale ha sorpreso il mondo intero e annichilito la connazionale, la marchigiana proverà a rendere sulla falsariga di quell’incontro. Dal canto suo, la romena ha dominato la georgiana Ekaterine Gorgodze, proponendosi leggermente come favorita contro l’azzurra; sfida però tutto sommato equilibrata, con l’italiana Cocciaretto comprensibilmente speranzosa di poter far bene nuovamente ai Championships. Il match tra l’azzurra e la romena si svolgerà oggi, mercoledì 29 giugno sul Campo 15; si tratta del terzo match a partire dalle ore 12.00 (al termine di Bouzkova-Li). La ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Elisabettaaffronterà Irina-Camelianel contesto del secondo turno di, prestigioso torneo di scena sull’erba di Londra. Dopo lo straripante debutto ai danni di Martina Trevisan, durante il quale ha sorpreso il mondo intero e annichilito la connazionale, la marchigiana proverà a rendere sulla falsariga di quell’incontro. Dal canto suo, la romena ha dominato la georgiana Ekaterine Gorgodze, proponendosi leggermente come favorita contro l’azzurra; sfida però tutto sommato equilibrata, con l’italianacomprensibilmente speranzosa di poter far bene nuovamente ai Championships. Il match tra l’azzurra e la romena si svolgerà, mercoledì 29 giugno sul Campo 15; si tratta del terzo match a partire dalle ore 12.00 (al termine di Bouzkova-Li). La ...

