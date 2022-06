Caronte e caldo soffocante, a Napoli boom di allarmi: in tilt il centralino del 118 (Di mercoledì 29 giugno 2022) L?emergenza caldo a Napoli arriva tra le mura ospedaliere. Nei pronti soccorso cittadini, è boom di accessi per colpi di calore, svenimenti, ustioni e malori provocati dalle temperature... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) L?emergenzaarriva tra le mura ospedaliere. Nei pronti soccorso cittadini, èdi accessi per colpi di calore, svenimenti, ustioni e malori provocati dalle temperature...

Pubblicità

ilmeteoit : #Meteo: luglio, dopo il caldo super di #Caronte emerge una notizia interessante per la seconda decade; tendenza - AlePol65_2 : RT @Morelembaum1: Livello caldo: vedo l’oasi con la palma. #roma #caronte - infoitinterno : Caldo: Italia nella morsa di Caronte, oltre 40°c al Sud. Per il Cnr estate con caldo record - LaPresse - infoitinterno : Meteo: luglio, dopo il caldo super di Caronte emerge una notizia interessante per la seconda decade; tendenza - niallsirishsoul : RT @Linerazzurra: #caldo #Caronte #CazzeggioTime Apro la finestra, così l'aria circola un po'... ???????????? -