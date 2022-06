Aborto, Pillon: “Non sono grumi di cellule ma bambini perfetti” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna sul tema della sentenza Usa sull’Aborto il senatore della Lega Simone Pillon, tra i parlamentari che più di tutti hanno accolto positivamente la decisione della Consulta americana. “Preciso che quelle che seguono sono mie considerazioni personali – dice oggi all’AdnKronos – . Sul tema Aborto dobbiamo considerare che 50 anni fa, quando fu pronunciata la sentenza Roe vs Wade, non avevamo a disposizione la tecnologia ecografica di oggi, e in Italia non c’erano le reti di protezione sociale sulle quali possiamo contare oggi”. “Oggi sappiamo che quello non è un grumo di cellule, ma un bambino, perfetto, completo – dice il leghista, che è vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza al Senato -. Un essere umano con un cuoricino che batte, manine, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Torna sul tema della sentenza Usa sull’il senatore della Lega Simone, tra i parlamentari che più di tutti hanno accolto positivamente la decisione della Consulta americana. “Preciso che quelle che seguonomie considerazioni personali – dice oggi all’AdnKronos – . Sul temadobbiamo considerare che 50 anni fa, quando fu pronunciata la sentenza Roe vs Wade, non avevamo a disposizione la tecnologia ecografica di oggi, e in Italia non c’erano le reti di protezione sociale sulle quali possiamo contare oggi”. “Oggi sappiamo che quello non è un grumo di, ma un bambino, perfetto, completo – dice il leghista, che è vicepresidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza al Senato -. Un essere umano con un cuoricino che batte, manine, ...

