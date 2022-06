Wimbledon 2022, Lorenzo Musetti a corrente alternata e vittoria di Taylor Fritz nel primo turno (Di martedì 28 giugno 2022) Deve alzare bandiera bianca Lorenzo Musetti (n.70 del mondo) al cospetto di Taylor Fritz (n.14 del ranking). Il giovane carrarino è stato sconfitto dal californiano con il punteggio di 6-4 6-4 6-3 nel primo turno di Wimbledon, pagando a caro prezzo i propri passaggi a vuoto nei turni al servizio al cospetto di un Fritz che, pur non brillando soprattutto all’inizio, ha trovato nelle sue soluzioni di gioco preferite (servizio e dritto) il modo per far sua la partita senza troppi patemi. Le statistiche parlano chiaro: 35 vincenti e 18 errori gratuiti per l’americano rispetto ai 21 winners e 23 errori non forzati per Lorenzo. Fritz letteralmente ingiocabile con la prima di servizio (16 ace), considerando i soli 4 punti ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Deve alzare bandiera bianca(n.70 del mondo) al cospetto di(n.14 del ranking). Il giovane carrarino è stato sconfitto dal californiano con il punteggio di 6-4 6-4 6-3 neldi, pagando a caro prezzo i propri passaggi a vuoto nei turni al servizio al cospetto di unche, pur non brillando soprattutto all’inizio, ha trovato nelle sue soluzioni di gioco preferite (servizio e dritto) il modo per far sua la partita senza troppi patemi. Le statistiche parlano chiaro: 35 vincenti e 18 errori gratuiti per l’americano rispetto ai 21 winners e 23 errori non forzati perletteralmente ingiocabile con la prima di servizio (16 ace), considerando i soli 4 punti ...

