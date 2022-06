Pubblicità

AiseStampa : Scegli il contemporaneo: Art Weekend a Cinecittà per grandi e piccini - AiseStampa : scegli il contemporaneo: art weekend a cinecittà per grandi e piccini - Angelo10424676 : RT @culture_roma: Giunta alla sua terza edizione,la manifestazione“Scegli il Contemporaneo. La rivoluzione siamo noi”torna con un ricco cal… - culture_roma : Giunta alla sua terza edizione,la manifestazione“Scegli il Contemporaneo. La rivoluzione siamo noi”torna con un ric… -

Vanity Fair Italia

59° Esposizione Internazionale d'Arte - La Biennale di Venezia - Il latte dei sogni Giovedì 30 tre grandi protagonisti delconquistano la scena con Bill Viola " L'ultimo genio del ......gli sprazzi temporaleschi a cui abbiamo assistito in alcune zone durante lo scorso. Per ... provvedere ad una manutenzione ed una pulizia dei filtri regolare, evitare l'usodi ... Weekend contemporaneo a Madrid: nei quartieri migliori, nei ristoranti più innovativi Madrid vive una nuova atmosfera, fatta di design elegante che si mescola con la tendenza all'eccesso tipica dei popoli mediterranei: una meraviglia da scoprire (anche per il Pride) ...Sette giorni nel segno della scoperta: gli eventi più attesi, i tesori nascosti del Belpaese, i ritratti dei maestri dell’arte e della moda si raccontano in documentari e approfondimenti televisivi. E ...