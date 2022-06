“Un passo dal cielo 7” ruba il cast a “Doc-Nelle tue mani” dopo l’addio a Daniele Liotti (Di martedì 28 giugno 2022) Stanno per iniziare le riprese di Un passo dal cielo 7, ma questa stagione vedrà importanti new entry causate dall’addio alla serie di Daniele Liotti che interpretava Francesco Neri ed era arrivato nella quarta stagione a sostituire Terence Hill. Un passo dal cielo 7, l’addio di Daniele Liotti Come per Don Matteo che ha visto Raoul Bova prendere il posto di Terence Hill o Che Dio ci aiuti che perderà Suor Angela (Elena Sofia Ricci), così anche Un passo dal cielo perde il suo amatissimo protagonista Daniele Liotti, alias il capo ispettore Francesco Neri che dopo la morte della moglie Emma (Pilar Fogliati) aveva lasciato la forestale ... Leggi su dilei (Di martedì 28 giugno 2022) Stanno per iniziare le riprese di Undal7, ma questa stagione vedrà importanti new entry causate dalalla serie diche interpretava Francesco Neri ed era arrivato nella quarta stagione a sostituire Terence Hill. Undal7,diCome per Don Matteo che ha visto Raoul Bova prendere il posto di Terence Hill o Che Dio ci aiuti che perderà Suor Angela (Elena Sofia Ricci), così anche Undalperde il suo amatissimo protagonista, alias il capo ispettore Francesco Neri chela morte della moglie Emma (Pilar Fogliati) aveva lasciato la forestale ...

Pubblicità

Antonio_Tajani : Sarò sempre dalla parte della vita e quindi sempre contro ogni #droga. A cominciare dalla cannabis che troppo spess… - CottarelliCPI : Eni entra nel più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto in Qatar. Un passo importante per renderci in… - tvdellosport : ESCLUSIVA - ADDIO MILAN, BOTMAN IN PREMIER Secondo quanto appreso dalla redazione di #Sportitalia , la lunga attes… - JPCK72 : RT @DuccioTessadri: @Cazzaccimiei1 Il cambio di passo, fin dal marzo 2020, è stato evidente: nullità umane che fino a pochi mesi prima camm… - amoreavrai : Giorgio Marchesi in un passo dal cielo eccomi che vado a recuperare la vecchia per poi guardare la nuova purtroppo… -