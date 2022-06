Stranieri | pensioni e Reddito di cittadinanza…

Leggi su butac

(Di martedì 28 giugno 2022) C’è una storiella che ci avete segnalato che è stata diffusa su Facebook un mesetto fa, ma che ora sta diventando sempre più virale. Il testo che viene condiviso è quello che segue: Ieri ho viaggiato da Marrakesch a Bergamo, Orio al Serio. Un marocchino mi ha raccontato che abita in Italia da 13 anni e ha sempre fatto lavori saltuari, tutti in nero, un po’ dappertutto, con tanto di permesso di soggiorno. E’ sposato e ha tre figli. Da due anni ha la cittadinanza italiana, così come tutta la sua famiglia, con cui abita in casa popolare. Percepisce ildi Cittadinanza, per 780 euro perché il suo ISEE è pari a zero; per la moglie e ogni figlio riceve un assegno familiare di 175 euro. L’assegno che gli arriva dall’INPS è pari a 1.480,00 € al mese. Naturalmente continua a lavorare in nero, guadagnando circa 800/900 euro al mese. A luglio la sua mamma vedova, ...