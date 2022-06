Sonego-Kudla in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzo Sonego affronterà Denis Kudla al primo turno di Wimbledon 2022. I due tornano a sfidarsi dopo il recente confronto al Queen’s, con l’americano che ebbe la meglio. Nonostante Sonego sia accreditato di una testa di serie, non è stato fortunato nel sorteggio. Kudla è infatti un giocatore molto ostico sull’erba e sui prati di Wimbledon può vantare addirittura un quarto turno, nel 2015. Sonego ha perso entrambi i precedenti, ma il match si preannuncia molto equilibrato e non è facile sbilanciarsi in un pronostico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMI Sonego e Kudla scenderanno in campo oggi, martedì 28 giugno, come terzo match sul Court 10 a partire dalle ore ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Lorenzoaffronterà Denisal primo turno di. I due tornano a sfidarsi dopo il recente confronto al Queen’s, con l’americano che ebbe la meglio. Nonostantesia accreditato di una testa di serie, non è stato fortunato nel sorteggio.è infatti un giocatore molto ostico sull’erba e sui prati dipuò vantare addirittura un quarto turno, nel 2015.ha perso entrambi i precedenti, ma il match si preannuncia molto equilibrato e non è facile sbilanciarsi in un pronostico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH PROGRAMMA, DATE E ORARI IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo, martedì 28 giugno, come terzo match sul Court 10 a partire dalle ore ...

