Regina Elisabetta in pubblico per cerimonia a Edimburgo (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – La Regina Elisabetta ha assistito alla parata delle forze armate oggi a Edimburgo, nella sua seconda apparizione in pubblico in due giorni, in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino in Scozia. L’evento si è svolto al palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della sovrana in Scozia, dove Elisabetta rimarrà fino al primo luglio, riferisce la Bbc. Dopo i problemi di mobilità che le avevano impedito di partecipare a tutti gli eventi del Giubileo di Platino in Inghilterra, la visita in Scozia della sovrana 96nne è stata confermata solo ieri mattina. Accompagnata dal figlio minore Edoardo, con la moglie Sophie, la Regina ha ricevuto ieri le chiavi della città di Edimburgo, offerte dal Lord prevosto. E, come vuole la tradizione, le ha subito ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Laha assistito alla parata delle forze armate oggi a, nella sua seconda apparizione inin due giorni, in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino in Scozia. L’evento si è svolto al palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale della sovrana in Scozia, doverimarrà fino al primo luglio, riferisce la Bbc. Dopo i problemi di mobilità che le avevano impedito di partecipare a tutti gli eventi del Giubileo di Platino in Inghilterra, la visita in Scozia della sovrana 96nne è stata confermata solo ieri mattina. Accompagnata dal figlio minore Edoardo, con la moglie Sophie, laha ricevuto ieri le chiavi della città di, offerte dal Lord prevosto. E, come vuole la tradizione, le ha subito ...

Pubblicità

CorriereAlpi : La regina Elisabetta di nuovo in pubblico a Edimburgo - mattinodipadova : La regina Elisabetta di nuovo in pubblico a Edimburgo - messveneto : La regina Elisabetta di nuovo in pubblico a Edimburgo: La sovrana ha partecipato oggi alla parata delle forze armat… - il_piccolo : La regina Elisabetta di nuovo in pubblico a Edimburgo - MantovanPixel : RT @CdT_Online: ???? Il #Legoland #Windsor #Resort, nella contea reale del #Berkshire, ha ricreato le #celebrazioni della regina #Elisabetta… -