Real Madrid | aria di cessione per Asensio | in scadenza anche Kroos

E' quasi rottura tra Marcos Asensio ed il Real Madrid. Il suo contratto, infatti, è in scadenza nel 2023. Il suo obiettivo è poter giocare con continuità in vista dei Mondiali 2022 del Qatar con la Spagna. Motivo per cui il suo futuro sembra sempre più lontano dai Blancos, che sperano di cederlo per una cifra intorno ai 30-40 milioni per non rischiare di doverlo perdere a zero. Secondo 'As' rischia di diventare un caso anche Toni Kroos, in scadenza sempre nel 2023 e restio a rinnovare almeno per il momento. Il tedesco vuole vedere come va la prossima stagione prima di prendere una decisione definitiva sulla propria carriera.

