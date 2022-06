Razzismo, bufera in Formula 1 sull’ex campione Nelson Piquet. Definì Hamilton un “negretto” (video) (Di martedì 28 giugno 2022) Il tema del Razzismo tiene banco in F1. Tutto inizia con un post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale della F1: “Il linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile, non può trovare spazio in alcuna forma all’interno della società. Lewis è un ambasciatore incredibile del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l’inclusione e la diversità sono una lezione per tante persone e anche la F1 è coinvolta e impegnata in questa direzione”. Poco dopo è arrivato anche un comunicato ufficiale della Fia che si allinea alla nota della F1: “La Fia condanna fortemente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, non devono trovare spazio nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewis Hamilton e sosteniamo pienamente il suo impegno per l’uguaglianza, la diversità e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) Il tema deltiene banco in F1. Tutto inizia con un post pubblicato su Twitter dall’account ufficiale della F1: “Il linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile, non può trovare spazio in alcuna forma all’interno della società. Lewis è un ambasciatore incredibile del nostro sport e merita rispetto. I suoi sforzi instancabili nel promuovere l’inclusione e la diversità sono una lezione per tante persone e anche la F1 è coinvolta e impegnata in questa direzione”. Poco dopo è arrivato anche un comunicato ufficiale della Fia che si allinea alla nota della F1: “La Fia condanna fortemente qualsiasi linguaggio e comportamento razzista o discriminatorio, non devono trovare spazio nello sport o nella società in generale. Esprimiamo la nostra solidarietà a Lewise sosteniamo pienamente il suo impegno per l’uguaglianza, la diversità e ...

