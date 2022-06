Posso fare un tatuaggio quando sono incinta? (Di martedì 28 giugno 2022) I tatuaggi sono ormai una moda consolidata: secondo un sondaggio Ipsos del 2019, circa il 30% della popolazione negli Stati Uniti ne ha almeno uno. Essendo più diffusi nei giovani, i tatuaggi potrebbero essere oggetto del desiderio anche delle donne incinta, o che sperano di rimanerlo. Ma è una buona idea farsi tatuare durante la gravidanza? NewsGravidanza Come sopravvivere al caldo estivo quando si è incinta Un team di dottoresse, ginecologhe e ostetriche ha fornito alcuni consigli con i quali affrontare l'umidità e le alte temperature. Che nelle donne... Come si legge su Parade, è difficile rispondere con certezza a questa domanda: “Semplicemente non abbiamo alcuna ricerca sui tatuaggi in gravidanza“, ha affermato la dottoressa Maram Said, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 28 giugno 2022) I tatuaggiormai una moda consolidata: secondo un sondaggio Ipsos del 2019, circa il 30% della popolazione negli Stati Uniti ne ha almeno uno. Essendo più diffusi nei giovani, i tatuaggi potrebbero essere oggetto del desiderio anche delle donne, o che sperano di rimanerlo. Ma è una buona idea farsi tatuare durante la gravidanza? NewsGravidanza Come sopravvivere al caldo estivosi èUn team di dottoresse, ginecologhe e ostetriche ha fornito alcuni consigli con i quali affrontare l'umidità e le alte temperature. Che nelle donne... Come si legge su Parade, è difficile rispondere con certezza a questa domanda: “Semplicemente non abbiamo alcuna ricerca sui tatuaggi in gravidanza“, ha affermato la dottoressa Maram Said, ...

