(Di martedì 28 giugno 2022) Il mese del pride non è ancora finito, così come non sono finite le bufale diffuse dagli utenti che polemizzano contro le presunte «disastrose derive» verso le quali ci sta portando il «politicamente corretto». L’ultima delle quali parla di un nuovo giocattolo in circolazione: si tratta di Ken, il «fidanzato» di Barbie. Non è certo la prima volta che viene messo in commercio, ma in questo caso avrebbe una caratteristica particolare: sarebbe. Per chi ha fretta: Diversi post su Facebook sostengono che sarebbe in arrivo un nuovo giocattolo a favore dell’inclusività: Ken! I post si avvalgono di un video e della foto di un articolo, generati dallo stesso sito: The Babylon Bee Il portale si propone come una testata satirica e ha più volte affermato di pubblicare notizie false La satira è stata fraintesa da molti utenti, scatenando ...

Pubblicità

Open

Prima del video diventato virale e pubblicato il 7 giugno, infatti, aveva scritto un articolo lo scorso 10 maggio, dal titolo: "Unveils New Pregnant Ken Doll ". In questo caso, il testo era ...... che diventeranno le mascotte iconiche di tutti i prossimi eventi di MySecretCase, per diread ... Coca - Cola, Durex, Esselunga, Google, H&M, Ikea, Intesa Sanpaolo, L'Oréal, Leroy Merlin,, ... No! La Mattel non ha annunciato il lancio di un «Ken incinto» per essere più inclusiva Sensitivity training and paying for Pride events are two of the ways hotels work to build inclusivity for the LGBTQ community.Investment prospects for Mattel & Hasbro have swapped places. Mattel is solidly managed with potential to be acquired. Hasbro has lost its CEO. Read more here.