Matteo Berrettini | clamoroso | positivo al Covid-19 | addio a Wimbledon

(Di martedì 28 giugno 2022) Doveva essere il giorno della riscossa del tennis italiano dopo la giornata, onestamente negativa nel numero di qualificati, di ieri sul manto erboso di2022. La 24 ore di oggi, però, si è aperta con un annuncioche ha devastato gli orizzonti della racchetta nostrano nel torneo anglosassone in corso di svolgimento.alza bandiera bianca e salterà la manifestazione che lo scorso anno lo vide arrivare alla finalissima, poi persa contro Novak Djokovic. Il tennista romano ha contratto il-19 e ha annunciato, quindi, il suo forfait dalle gare in bianco.ha il-19: niente2022era uno dei favoriti alla ...

Pubblicità

sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - FiorinoLuca : ?? Matteo Berrettini salta Wimbledon. L’azzurro è risultato positivo al covid-19 ?? #Wimbledon IG ?? @MattBerrettini - sofi394 : RT @purtroppobea: dio non esiste e l’ennesima dimostrazione è matteo berrettini che dopo l’infortunio torna vince due trofei si sente in fi… - solounastella : RT @TuttocalcioS: MATTEO BERRETTINI È RISULTATO POSITIVO AL COVID. SALTA WIMBLEDON. #Berrettini #Wimbledon #Wimbledon2022 -

Commenta per primo Brutta notizia per, costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon a causa della positività al Covid . Il tennista italiano, fresco vincitore del torneo del Queen's e finalista nel 2021 a Wimbledon, ...PerWimbledon è già finito. Il numero 1 azzurro, tra i favoriti per la vittoria finale, è stato costretto al ritiro perché positivo al Covid. "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che ...Un fulmine a ciel sereno che rompe ogni sogno di gloria italiano: Matteo Berrettini, numero uno del tennis azzurro, nonchè uno dei favoriti per la vittoria finale di Wimbledon è costretto a ritirarsi ...Wimbledon, notizia clamorosa dell'ultim'ora: è ufficiale. Matteo Berrettini costretto al ritiro del torneo che lo vedeva come uno dei favoriti ...