(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sono molto emozionato, sinceramente. Raccolgo un’eredità che è troppo importante”. Cristianoha la voce rotta dall’emozione mentre commenta con l’Adnkronos il suo debutto alla conduzione in solitario con ‘Mi casa es tu casa’, ilche andrà in onda da giovedì primo dicembre in prima serata su Rai3 e che prende il testimone ideale di ‘A raccontare comincia tu’ di Raffaella Carrà. “Per me è un grandissimo onore”, dice Cristiano. “Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare40alla conduzione di untutto mio. Sono stato sempre la spalla di qualcuno. Per carità, è stato bellissimo anche quello, perché da tutti ho preso qualcosa e soprattutto ho incontrato grandi amici. Ma adesso tocca a me!”, conclude. ‘Mi casa es tu ...

Malgioglio: "Dopo 40 anni finalmente ho un programma mio" Cristiano Malgioglio ha la voce rotta dall'emozione mentre commenta ... "Doveva arrivare un direttore eccezionale come Coletta per farmi debuttare dopo 40 anni alla conduzione di un programma tutto ...