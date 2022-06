Lucas Leiva lascia la Lazio e torna al Gremio… 15 anni dopo!

(Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-27 16:01:25 Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Atlético ho tenuto traccia di lui, ma(Dourados, 9-1-1987) è sbarcato al Liverpool nel 2007 con l’approvazione di essere stato designato “Pallone d’Oro” del Brasileirao dalla rivista “Placar”. Ora, con 35 ‘primavere’, il nipote di ‘Leivinha’sui suoi passi. “Ha fatto la storia e ha brillato con altri colori per 15è sempre stato con il ‘Tricolore’, tra alti e bassi, e ora stando a casa”, Proteggi l’account della Gilda su “Instagram”. “Il Gremio rappresenta l’inizio del mio sogno di calciatore. È lì che è iniziato tutto. Poterre al Gremio è il coronamento di un sogno, di tutto quello che ho immaginato durante la mia carriera”, ha ...

Infine,, con cui Corvino aveva avuto contatti subito dopo la conclusione della stagione si è trasferito al Gremio, in Brasile.Dopo aver chiuso la sua parentesi alla Lazio ,torna nella squadra dove tutto è iniziato, il Gremio . Il club brasiliano ha annunciato il ritorno in Brasile dopo 15 anni del centrocampista. UFFICIALE:TORNA AL GREMIO: IL ...Si tratta di uno storico ritorno dopo 15 anni. Formato dal Grêmio, torna dopo 15 anni distinguendosi in Europa. Il contratto di Lucas Leiva è valido fino a dicembre 2023" Fonte… Leggi ...