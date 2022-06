LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen/Timbretti Gugiu settimi dopo la quarta rotazione! (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 20.02: Qualche spruzzo per i canadesi ma una buona esecuzione: punteggio di 79.56, totale di 337.44, primo posto 20.01: Male anche l’Australia, tanti spruzzi. Punteggio di 59.94, totale di 286.02, sono davanti agli azzurri 20.00: Scarsi in ingresso in acqua, pagano dazio gli azzurri, punteggio di 45.54, sono quarti con 272.31. Addio al sogno di entrare fra i primi sei 19.59: Ancora un errore grave per i brasiliani che si fermano a 54.39 con un coefficiente di 3.7. Totale di 266.07. Ora gli azzurri: tuffo delicato, 3.3 di coefficiente 19.58: Qualche spruzzo per i tedeschi ma arriva comunque un punteggio di 70.38 e primo posto con 308.25 19.57: Leggermente scarsi entrambi i cubani, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 20.02: Qualche spruzzo per i canadesi ma una buona esecuzione: punteggio di 79.56, totale di 337.44, primo posto 20.01: Male anche l’Australia, tanti spruzzi. Punteggio di 59.94, totale di 286.02, sono davanti agli azzurri 20.00: Scarsi in ingresso in acqua, pagano dazio gli azzurri, punteggio di 45.54, sono quarti con 272.31. Addio al sogno di entrare fra i primi sei 19.59: Ancora un errore grave per i brasiliani che si fermano a 54.39 con un coefficiente di 3.7. Totale di 266.07. Ora gli azzurri: tuffo delicato, 3.3 di coefficiente 19.58: Qualche spruzzo per i tedeschi ma arriva comunque un punteggio di 70.38 e primo posto con 308.25 19.57: Leggermente scarsi entrambi i cubani, ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Sarah Jodoin di Maria è settima, doppietta cinese dalla piattaforma! - infoitsport : LIVE - Tuffi, martedì 28 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Luagher prova ad impensierire i due cinesi - zazoomblog : LIVE Tuffi Mondiali 2022 in DIRETTA: Sargent Larsen-Timbretti Gugiu a caccia della finale dalla piattaforma -… - sportface2016 : #Tuffi, tutto pronto alla Duna Arena di #Budapest2022 per la finale della piattaforma 10m femminile con l'azzurra S… -