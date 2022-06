L’evoluzione di stile tranchant di Millie Bobby Brown

Leggi su amica

(Di martedì 28 giugno 2022) Per noi resterà sempre Eleven, la fantastica protagonista di Stranger Things. Mada quel primo ciak, di strada ne ha fatta parecchia. Da ragazzina pre adolescente con la testa rasata a icona dicontesa dagli stilisti più famosi, l’attrice di origini inglesi, tra un film e l’altro, ha anche trovato il tempo per lanciare il suo marchio beauty, Florence by Mills e di diventare ambasciatrice di buona volontà per Unicef. Il successo con Stranger ThingsBobbieinizia la carriera d’attrice prestissimo, a otto anni. Dopo le prime piccole parti in serie TV come Intruders e Modern Family, arriva la grande occasione. Viene scelta per interpretare la protagonista della serie Stranger Things, ruolo che continua a coprire tutt’oggi, arrivati adesso alla quarta ...